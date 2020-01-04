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Рятувальники переведені на посилений режим служби

Новини » Суспільство     04.01.2020 - 12:00
Рятувальники переведені на посилений режим служби
Ілюстративне фото (dsns.gov.ua)

ДСНС перейшли на посилений режим служби з 4 по 8 січня

Органи Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) переведені на посилений режим несення служби на період різдвяних свят. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДСНС.

Повідомляється, що в період з 4 по 8 січня для забезпечення реагування на можливі надзвичайні ситуації, пожежі та події в системі ДСНС на цілодобовому чергуванні будуть знаходитися близько 7 тисяч чоловік особового складу та 2 тисячі одиниць пожарноспасательной спеціальної техніки.

"В цей час забезпечується посилений моніторинг техногенної та пожежної безпеки та організовано взаємодію з місцевими органами влади, територіальними органами Національної поліції України, регіональними службами цивільного захисту з питань техногенної та пожежної безпеки на задіяних об'єктах та на випадок спільних дій в результаті виникнення надзвичайних ситуацій і небезпечних подій", - повідомили рятувальники

На випадок ускладнення ситуації передбачено збільшення чисельності сил і засобів ДСНС понад 13 тисяч осіб і 3,7 тисяч одиниць техніки.

Нагадаємо, новогодняя ніч пройшла без особливих порушень публічної безпеки українцями. При цьому безпека в нічну зміну забезпечували 2040 правоохоронців.

Також РБК-Україна писало, що з 2 січня у Києві розпочали роботу 15 пунктів збору новорічних ялинок. Всі зібрані дерева перероблять в тріску на спеціальному механізмі і навесні використовують для мульчування (захисту ґрунту від пересихання і перегріву) лунок вічнозелених рослин.

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