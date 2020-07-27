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У центрі Києва протестують проти перемир'я на Донбасі

Київ, Понеділок 27 липня 2020 21:07
У центрі Києва протестують проти перемир'я на Донбасі
Фото: протести під Офісом президента (facebook.com)
Автор: Игорь Литвиненко

Демонстранти вирушили під будинок Зеленського і на Майдан

У центрі Києва проходить акція протесту "Ні капітуляції" проти перемир'я на Донбасі. Зараз демонстранти вирушили на Майдан і до будинку президента Володимира Зеленського.

Про це повідомляє "Громадське радіо".

Участь в акції протесту взяли кілька сотень людей. Вони впродовж півтора годин протестували під стінами Офісу президента. В руках демонстранти тримають плакати з написами: "Зелю - геть", "Ні капітуляції", "Жодного перемир'я з ворогом".

"Це не перемир'я, це роззброєння української армії, це капітуляція. Не буде миру, поки Росія не захоче", - кажуть організатори акції протесту.

Нагадаємо, з 27 липня на Донбасі набув чинності режим повного припинення вогню, незважаючи на це, в перший день нового перемир'я бойовики двічі обстріляли позиції українських військових і проводили дистанційне мінування території з допомогою протитанкових гранатометів.

Як повідомляло РБК-Україна, в Офісі президента повідомили, що, незважаючи на обстріл з боку бойовиків, перемир'я на Донбасі працює, а обстріл з боку бойовиків не несуть системний характер.

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