Обстріли на Донбасі не несуть системного характеру, припинення вогню працює, - ОП

У ОП заявили, що поодинокі обстріли - поширені випадки у зоні бойових дій
Попри сьогоднішні обстріли, режим припинення вогню на Донбасі працює. Нові обстріли не несуть системного характеру.
Про це РБК-Україна заявили у прес-службі Офісу президента України.
В Офісі президента зазначили, що поодинокі обстріли, які відбуваються на Донбасі після настання режиму повного і всеосяжного припинення вогню, - це поширені випадки в будь-якій зоні військових дій.
"Вони не несуть системного характеру, припинення вогню працює. Хоча це складний процес", - зазначили в ОП.
Нагадаємо, режим повного припинення вогню на Донбасі набув чинності з 27 липня, однак у перший день нового перемир'я бойовики двічі обстріляли позиції українських військових, а також дистанційно мінували територію з допомогою протитанкових гранатометів.
Новий режим припинення вогню забороняє наступальні і розвідувально-диверсійні дії, використання безпілотників, розміщення важкого озброєння в населених пунктах та їх околицях, а також містить інші заходи.
Командувач Об'єднаних сил Володимир Кравченко сьогодні заявив, що
українська сторона буде рішуче відповідати на порушення режиму припинення вогню.