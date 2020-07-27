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Обстріли на Донбасі не несуть системного характеру, припинення вогню працює, - ОП

Донбас, Понеділок 27 липня 2020 18:41
Обстріли на Донбасі не несуть системного характеру, припинення вогню працює, - ОП
Фото: Офіс президента України (РБК-Україна)
Автор: Владислав Красінський

У ОП заявили, що поодинокі обстріли - поширені випадки у зоні бойових дій

Попри сьогоднішні обстріли, режим припинення вогню на Донбасі працює. Нові обстріли не несуть системного характеру.

Про це РБК-Україна заявили у прес-службі Офісу президента України.

В Офісі президента зазначили, що поодинокі обстріли, які відбуваються на Донбасі після настання режиму повного і всеосяжного припинення вогню, - це поширені випадки в будь-якій зоні військових дій.

"Вони не несуть системного характеру, припинення вогню працює. Хоча це складний процес", - зазначили в ОП.

Нагадаємо, режим повного припинення вогню на Донбасі набув чинності з 27 липня, однак у перший день нового перемир'я бойовики двічі обстріляли позиції українських військових, а також дистанційно мінували територію з допомогою протитанкових гранатометів.

Новий режим припинення вогню забороняє наступальні і розвідувально-диверсійні дії, використання безпілотників, розміщення важкого озброєння в населених пунктах та їх околицях, а також містить інші заходи.

Командувач Об'єднаних сил Володимир Кравченко сьогодні заявив, що
українська сторона буде рішуче відповідати на порушення режиму припинення вогню.

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Новини України ДонбасАлексей Резниковрежим прекращения огня
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