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В центре Киева протестуют против перемирия на Донбассе

Киев, Понедельник 27 июля 2020 21:07
В центре Киева протестуют против перемирия на Донбассе
Фото: протесты под Офисом президента (facebook.com)
Автор: Игорь Литвиненко

Демонстранты отправились под дом Зеленского и на Майдан

В центре Киева проходит акция протеста "Ні капітуляції" против перемирия на Донбассе. Сейчас демонстранты отправились на Майдан и к дому президента Владимира Зеленского.

Об этом сообщает "Громадське радіо".

Участие в акции протеста взяли несколько сотен человек. Они на протяжении полутора часов протестовали под стенами Офиса президента. В руках демонстранты держат плакаты с надписями: "Зелю - геть", "Ні капітуляції", "Жодного перемир'я з ворогом".

"Это не перемирие, это разоружения украинской армии, это капитуляция. Не будет мира, пока Россия не захочет", - говорят организаторы акции протеста.

Напомним, с 27 июля на Донбассе вступил в силу режим полного прекращения огня, несмотря на это в первый день нового перемирия боевики дважды обстреляли позиции украинских военных и проводили дистанционное минирование территории с помощью противотанковых гранатометов.

Как писало РБК-Украина, в Офисе президента сообщили, что, несмотря на обстрелы со стороны боевиков, перемирие на Донбассе работает, а обстрелы со стороны боевиков не несут системный характер.

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