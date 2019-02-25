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У центрі Києва пройшла акція нотаріусів проти рейдерських схем

Новини » Суспільство    25.02.2019 - 13:31
У центрі Києва пройшла акція нотаріусів проти рейдерських схем
Фото: акція нотаріусів у Києві (hromadske.ua)

Нотаріуси протестують проти схем у Міністерстві юстиції

У центрі Києва під будівлею Кабінету міністрів відбулася акція нотаріусів проти рейдерських схем. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Нотаріальної палати України.

З ранку під будівлею Кабінету міністрів зібралися сотні нотаріусів на акцію проти корупційних та рейдерських схем у Міністерстві юстиції. Однією з таких схем називають так зване експериментальне тестування, при якому Мін'юст може заблокувати доступ до Державного реєстру речових прав та Єдиного реєстру юросіб і фізосіб-підприємців. Після такого блокування реєстратор має пройти тестування для отримання сертифікату, без якого його не підключать до реєстрів.

Зазначимо, після перших тестів надходили масові скарги на систему тестування, в тому числі через те, що результати іспиту висвічуються у учасника на комп'ютері, а офіційні результати з'являються на сайті Мін'юсту наступного дня. При цьому отримати результати відразу після іспиту неможливо. Крім того, були скарги на запитання в тестах.

 

 

Опубліковано Нотаріальна палата України Понеділок, 25 лютого 2019 р.

 

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що 25 лютого пройде акція протесту "Нотаріат проти корупційних та рейдерських схем".

Зазначимо, в жовтні 2018 року Кабмін зняв обмеження мінімальної оплати приватних нотаріальних послуг.

 

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