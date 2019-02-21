Нотаріуси вийдуть під будівлю уряду на протест

Фото: Будівля Кабінету міністрів (Виталій Носач, РБК-Україна)

Акція відбудеться через зміни у державній реєстрації

Нотаріальна палата України анонсувала на 25 лютого акцію мирного протесту нотаріусів "Нотаріат проти корупційних та рейдерських схем". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію на сайті палати.

Згідно з повідомленням, акція розпочнеться о 10:00 біля будівлі Кабінету міністрів в Києві.

В анонсі вказується, що акція організовується Нотаріальною палатою у зв’язку з критичною ситуацією для професійної діяльності нотаріуса, пов’язаною зі змінами у сфері державної реєстрації, "які негативно впливають на професію та є загрозою правам людини та громадянина, верховенству права й демократії".

"Наголошуємо, що акція не містить політичного підтексту, її мета - усунення штучних перешкод у здійсненні нотаріальної діяльності, вдосконалення законодавства України згідно вимог міжнародних стандартів, положень Угоди про асоціацію з ЄС, нормативних документів Міжнародного союзу латинського нотаріату", - йдеться в повідомленні.

npu.org.ua

Як повідомляло РБК-Україна, Кабінет міністрів України у жовтні 2018 року зняв обмеження мінімальної оплати приватних нотаріальних послуг. Раніше розмір плати за нотаріальні дії приватних нотаріусів не міг бути меншим від розміру ставок державного мита, яке справляють державні нотаріуси за аналогічні дії.

Нагадаємо, у жовтні 2018 року Кабмін схвалив експеримент з тестування державних реєстраторів. Протягом двох років тестування будуть проходити кандидати на посаду, а також реєстратори, яким заблокували доступ до реєстрів. За підсумками тестів реєстраторам будуть видавати сертифікати про професійну компетентність. Щоб успішно пройти тести, потрібно правильно відповісти на 75% запитань. Сертифікат буде необхідний для призначення на посаду і відновлення доступу до реєстрів.