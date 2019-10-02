У центрі Києва прорвало трубу з окропом

У центрі Києва посеред проїжджої частини стався прорив труби з окропом. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Київ Оперативний".

Як повідомляється, інцидент стався на перетині вулиць Шота Руставелі та Саксаганського. Вулицю заливає окропом і затягнуло паром.

Також оприлюднених на відео видно, як з-під асфальту б'є гейзер.

На місці події вже працює бригада комунальників, які усувають аварію. Причини прориву встановлюються.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в Києві в Солом'янському районі на центральній тепломагістралі на Чоколівському бульварі стався порив в тепловому колекторі. В результаті події без водопостачання залишилися 750 будинків.

Крім того, в 2018 році на вулиці Шота Руставелі прорвало трубу з гарячою водою. Тиск води був настільки сильним, що на місці прориву знесло авто, яке майже провалилося під землю. В результаті інциденту було заблоковано рух тролейбусів і автобусів.

Також в результаті прориву труби залило водою територію житлового комплексу "Комфорт Таун".