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Частина Києва залишилася без світла через аварію

Новини » Надзвичайні події     18.06.2020 - 13:57
Частина Києва залишилася без світла через аварію
Фото: частина Києва залишилася без світла (РБК-Україна)

Орієнтовно світло увімкнуть о 16:00

У Києві на вулицях Тютюнника, Ентузіастів, Сверстюка, Туманяна, на Дніпровській та Русанівській набережних та на Русанівському бульварі відключили світло. Орієнтовний час відновлення подачі електроенергії - 16:00.

Про це повідомили РБК-Україна в прес-службі ДТЕК Київські електромережі.

У цих районах сталось аварійне відключення мережі. Наразі персонал працює над усуненням проблем обладнання.

Разом з тим, у прес-службі ДТЕК Київські електромережі повідомили, що світло зникло і на сусідніх вулицях.

Зазначимо, що станом на сьогодні через негоду в Україні було знеструмлено населені пункти в трьох областях.

Нагадаємо, двома днями раніше в Україні 241 населений пункт було знеструмлено внаслідок дощів та сильних поривів вітру.

Раніше повідомлялось, у Києві будуть проводити ремонт помпової водопровідної станції "Виноградар-III", у зв'язку з цим в кількох районах столиці частково буде обмежена подача води.

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Автор: Анастасия Рокитна

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