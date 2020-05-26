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У центрі Києва відбулася стрілянина, є поранений

Новини » Надзвичайні події     26.05.2020 - 20:35
У центрі Києва відбулася стрілянина, є поранений
Фото: в Києві сталася стрілянина (РБК-Україна)

Поліція встановлює обставини події

У центрі Києва на Печерську сталася стрілянина. Вогнепальне поранення отримав 37-річний чоловік.

Про це повідомили у поліції Києва.

Подія сталася на столичному Печерську. Невідомий відкрив вогонь по чоловіку.

"Сьогодні о 18:20 до столичної поліції по спецлінії 102 надійшло повідомлення про те, що на вул. Драгомирова невідомий стріляв у чоловіка. За викликом негайно виїхали слідчо-оперативні групи Головного та районного управлінь поліції, криміналісти, кінологи та представники інших профільних служб", - йдеться у повідомленні.

Вогнепальне поранення отримав 37-річний чоловік. Потерпілого госпіталізували до лікарні.

Причини та обставини стрілянини встановлюються. У поліції визначаться з кваліфікацією події після проведення першочергових слідчий дій.

Зазначимо, два тижні тому стрілянина сталася на столичному Подолі, тоді теж поранили людину.

Також повідомлялося про стрільця у Броварському районі Київської області.

Нагадаємо, сьогодні стали відомі нові деталі масового розстрілу в Житомирській області.

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Автор: Роман Калиниченко

Теги Новини України КиївКиївСтрільба
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