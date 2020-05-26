Розстріл у Житомирській області: поліція повідомила нові деталі

Фото: місце розстрілу в Житомирській області (zt.npu.gov.ua)

Жертви розстрілу приїжджали на ставок святкувати день народження

Жертви масового розстрілу в Житомирській області минулого тижня виїхали на ставок в районі села Новоселиця для святкування дня народження. Обставини вказують, що така розправа для деяких з них була раптовою.

Про це йдеться в повідомленні поліції Житомирської області.

Повідомляється, що поліція намагається відтворити події трагічної ночі. Встановлено, що тіла загиблих знаходилися в декількох місцях. Зокрема, двоє військовослужбовців одного з батальйонів Національної гвардії (1986 та 1973 років народження) на момент розстрілу перебували в одній альтанці з орендарем ставка.

Тіла ще двох чоловіків - волонтера (1976 року народження) і нацгвардійця (1970 року народження) - були виявлені на вході до іншої будівлі, де на момент конфлікту спали шестеро гостей.

Також повідомляється, що молодший із загиблих був у найбільш давніх і дружніх відносинах з підозрюваним. Їх знайомство тривало близько десяти років, і раніше жодних конфліктів між ними не виникало.

Решта троє чоловіків - 1970, 1973 і 1990 років народження - перебували на ліжку в одній з кімнат будинку. Обставини вказують на те, що ці події були раптовими для загиблих.

Поліція на місці розстрілу в Житомирській області знайшла шість одиниць зброї, зареєстрованої на учасників інциденту: гладкоствольну рушницю ІЖ-58 - належить підозрюваному орендарю, мисливські карабіни "Ремінгтон", "Ругер", АКМС-МФ1, Zbroyar Z15 і травматичний пістолет ПМТ - належали загиблим. Крім того, були виявлені патрони та гільзи, а також два ножа.

Вилучено три автомобілі - ВАЗ 2121 ("Нива") підозрюваного, "Ніссан Наварро" та "Шкода Октавія", на яких приїхали відпочиваючі. Згідно з висновками експертів, причинами смерті сімох осіб стали вогнепальні дробові поранення з пошкодженням внутрішніх органів.

"Рідні загиблих розповідають, що чоловіки виїхали з дому вранці 21 травня для святкування дня народження одного з них і риболовлі у місці, де вони неодноразово вже бували", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні повідомлялося, що у справі про масовий розстріл в Житомирській області призначено близько 200 експертиз, вже проведено слідчі експерименти і опитані свідки.

Раніше Корольовський районний суд Житомира взяв під варту орендаря ставка, який розстріляв сімох людей в ніч на 22 травня, деякі їх загиблих були діючими військовослужбовцями Національної гвардії.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Іван Петров