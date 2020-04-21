Під Києвом сталася стрілянина, є постраждалі

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Місцевий житель почав стріляти по компанії чоловіків, які відпочивали поруч з озером

У Броварському районі Київської області в одному з сіл сталася стрілянина, чоловік стріляв у людей. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-служба поліції області.

Як наголошується, місцевий житель почав стріляти по компанії чоловіків, які відпочивали поруч з озером. Між ними спочатку виникла словесна перепалка, після чого чоловік пустив у хід пристрій для відстрілу гумовими кулями.

В результаті стрілянини постраждалі отримали тілесні ушкодження у вигляді рваних ран нижніх кінцівок, їх госпіталізували.

Поліція в ході обшуку у стрілка виявила і вилучила зброю, ножі і патрони. Стрілок затриманий, відкрито кримінальне провадження за статтею про хуліганство. Йому загрожує строк від трьох до семи років.

Нагадаємо, вчора сталася ще одна схожа стрілянина. У столиці поліцейські затримали киянина, який стріляв в перехожих.

Раніше в Одесі невідомий чоловік почав стріляти в іноземця. В результаті 46-річний громадянин Азербайджану отримав вогнепальне поранення в ногу. Сам злочинець зник після кількох пострілів у бік іноземця.