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У центрі Києва сталася стрілянина: на місці працює поліція

Автор: Дмитрий Кузнецов

Правоохоронці з'ясовують обставини конфлікту зі стріляниною в Печерському районі Києва. На місці працює оперативно-слідча група та наряди поліції.

Про це повідомила пресслужба Національної поліції України в Києві.

За попередніми даними, на вулиці Глазунова між чоловіками спалахнув конфлікт. У якийсь момент один з них дістав пістолет і зробив кілька пострілів вгору. Правоохоронці встановлюють усіх учасників інциденту.

У відділі комунікацій поліції Києва РБК-Україна уточнили, що інформація про постраждалих наразі уточнюється.

Подія зареєстрована в журналі єдиного обліку заяв і повідомлень управління поліції у Печерському районі. "Після проведення першочергових слідчих дій цієї події буде дана правова кваліфікація", - наголошується в пресрелізі.

Нагадаємо, в ніч на 31 травня в Кременчуці Полтавської області чоловік влаштував стрілянину по поліцейським з вікна багатоповерхівки.Чоловік потрапив в двох правоохоронців, його затримали.

Відзначимо, раніше в Києві житель однієї з багатоповерхівок Голосіївського району влаштував стрілянину по перехожих з вікна своєї квартири. В результаті інциденту ніхто не постраждав. Спецпідрозділ поліції затримало стрілка.

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