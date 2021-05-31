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У Кременчуці чоловік обстріляв поліцейських з вікна багатоповерхівки

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Кременчук, Понеділок 31 травня 2021 11:54
У Кременчуці чоловік обстріляв поліцейських з вікна багатоповерхівки Фото: у Кременчуці чоловік обстріляв поліцейських (npu.gov.ua)
Автор: Андрій Василюк

У місті Кременчук Полтавської області чоловік влаштував стрілянину по поліцейських з вікна багатоповерхівки. Чоловік поцілив у двох правоохоронців, його затримали.

Про це повідомляє прес-служба Національної поліції.

Інцидент стався вночі. Працівники Полтавського управління Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції отримали інформацію про обстріл поліцейських у місті Кременчук, які відпрацьовували виклик щодо конфліктної ситуації в одному з нічних закладів міста. Чоловік з вікна багатоповерхівки поцілив у двох правоохоронців при виконанні.

"На місці події оперативники внутрішньої безпеки поліції та працівники Кременчуцького районного управління поліції встановили квартиру, звідки стріляли, та особу зловмисника. Стрільцем виявився 38-річний місцевий мешканець, який проживав спільно з неповнолітньою донькою. В минулому чоловік був судимий за браконьєрство та крадіжку з проникненням в приміщення", - йдеться в повідомленні.

За підтримки бійців поліції особливого призначення та процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури правоохоронці провели невідкладний обшук в оселі зловмисника. Виявлено та вилучено напіврозібраний пневматичний пістолет, а у подвір’ї будинку - газовий балон та магазин, які чоловік викинув у вікно, аби позбутися доказів.

У Кременчуці чоловік обстріляв поліцейських з вікна багатоповерхівки

Наразі слідчі Кременчуцького районного управління поліції Полтавщини оголосили фігурантові про підозру за ч.2 ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України. Крім того, за результатами медичного обстеження встановлено, що на момент стрілянини зловмисник перебував у стані наркотичного сп’яніння.

Чоловіка затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та помістили до ізолятора тимчасового тримання. За вчинені дії йому може загрожувати обмеження волі до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк.

Нагадаємо, раніше у Києві житель однієї з багатоповерхівок Голосіївського району влаштував стрілянину по перехожих з вікна своєї квартири. В результаті інциденту ніхто не постраждав. Спецпідрозділ поліції затримав стрілка.

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