В центре Киева произошла стрельба: на месте работает полиция

Правоохранители выясняют обстоятельства конфликта со стрельбой в Печерском районе Киева . На месте работает оперативно-следственная группа и наряды полиции.

Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины в Киеве.

По предварительным данным, на улице Глазунова между мужчинами вспыхнул конфликт. В какой-то момент один из них достал пистолет и произвел несколько выстрелов вверх. Правоохранители устанавливают всех участников инцидента.

В отделе коммуникаций полиции Киева РБК-Украина уточнили, что информация о пострадавших сейчас уточняется.

Происшествие зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений управления полиции по Печерскому району. "После проведения первоочередных следственных действий этому событию будет дана правовая квалификация", - отмечается в пресс-релизе.