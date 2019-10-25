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У Києві в школі розпилили сльозогінний газ, є постраждалі

Новини » Надзвичайні події    25.10.2019 - 14:30
У Києві в школі розпилили сльозогінний газ, є постраждалі
Фото: поліція розшукала підлітка, распылившего газ в школі Києва (kyiv.npu.gov.ua)

Всіх дітей та працівників школи евакуювали з приміщення

В Оболонському районі Києва неповнолітній розпилив сльозогінний газ у вестибюлі школи, постраждали 10 школярів і один співробітник. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу київського управління Нацполіції України.

За даними поліції, 13-річний хлопець намагався потрапити в клас до свого товариша, але охоронець його не пропустив, тоді він розпилив сльозогінний газ.

"Правопорушник зник, а всіх дітей та працівників школи терміново евакуювали з приміщення. В результаті хуліганських дій неповнолітнього постраждали 10 учнів і 72-річний співробітник", - йдеться в повідомленні.

Як наголошується, поліцейські вивчили записи з камер відеоспостереження встановили, що розпилив газ хлопець, який систематично порушував навчальну дисципліну, а на його батьків раніше складалися адміністративні протоколи.

Поліцейські знайшли хлопця за місцем проживання, він розповів, що купив газовий балончик через інтернет і "за допомогою нього вирішив покарати охоронця".

Поліція порушила кримінальну справу за статтею "хуліганство", санкція якої передбачає до семи років позбавлення волі.

Нагадаємо, заступник голови Київської міської державної адміністрації Валентин Мондрієвський заявив, що місцева влада залучила до охорони шкіл "Муніципальну охорону".

За його словами, у школах, де працює така система безпеки відсутні будь-які провокаційні ситуації чи надзвичайні події. Також Мондрієвський зазначив, що в Києві докладають максимум зусиль, щоб кращий досвід щодо безпеки дітей було використано у всіх навчальних закладах столиці.

Також РБК-Україна повідомляло, що 23 жовтня в Києві дванадцятирічна учениця вистрибнула у вікно на четвертому поверсі школи, її госпіталізували з травмами і переломами.

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