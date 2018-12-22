Майже у 200 навчальних закладів виявили проблеми з опаленням

Ілюстративне фото (РБК-Україна, Віталій Носач)

Температурний режим порушено в 193 навчальних установах

Майже у 200 школах та садочках України було виявлено порушення температурного режиму. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держпродспоживслужбу України.

Як повідомляється, в ході обстежень з метою забезпечення заходів щодо профілактики грипу та ГРВІ було виявлено порушення температурного режиму в 193 навчальних установах.

"Основними причинами недотримання температурного режиму стало порушення термінів початку опалювального сезону (Черкаська, Дніпропетровська, Херсонська області), несвоєчасна підготовка систем опалення (Житомирська, Закарпатська, Херсонська області), несправність автономних котельнь (Київська, Вінницька, Миколаївська області), відсутність через вину власника умов збереження тепла під час навчального процесу (Одеська, Полтавська, Харківська області), безвідповідальність органів виконавчої влади через встановлення лімітів опалення (Миколаївська, Рівненська області), пошкодження зовнішніх мереж або неякісна робота централізованих мереж теплопостачання (Івано-Франківська, Кіровоградська, Полтавська, Тернопільська, Харківська області)", - йдеться у повідомленні фахівців відомства.

Зазначається, що за фактами порушень керівникам освітніх закладів було надано 120 приписів та направлено 469 інформаційних повідомлень органам виконавчої влади та місцевого самоврядування.

У Держпродспоживслужбі додали, що відповідальність за виконання санітарних правил і норм покладається на власника та керівника закладу освіти.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Кривому Розі у середу, 19 грудня, мешканці двох будинків вийшли на мітинг та перекрили дорогу через відсутність опалення у квартирах.