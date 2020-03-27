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У центрі Києва частково обмежать рух автотранспорту

Новини » Суспільство     27.03.2020 - 17:32
У центрі Києва частково обмежать рух автотранспорту
Ілюстративне фото (УНІАН)

Обмеження діятимуть 28 і 29 березня

У центрі Києва на вулиці Хрещатик частково обмежать рух автотранспорту через ремонт. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Київавтодору" у Facebook.

Повідомляється, що обмеження діятимуть 28 і 29 березня.

"На вулиці Хрещатик проведемо поточний ремонт. Покриття оновлювати великими картами (значними ділянками). Роботи будуть проводитися по всій довжині вулиці. Роботи будуть виконуватися на вихідних, щоб якнайменше впливати на трафік", - йдеться в повідомленні.

У центрі Києва частково обмежать рух автотранспорту

Нагадаємо, 8 березня в Києві частково обмежили рух на вулиці Степана Бандери у зв'язку з капітальним ремонтом. Обмеження руху діятиме до 26 квітня. Під час робіт рух буде організовано на одній проїжджої частини.

Крім того, 7 березня в Києві почалися ремонтні роботи на ділянці між вулицею Льва Толстого і вулицею Тараса Шевченка, у зв'язку з чим частково буде закрито рух на вулиці Пушкінській. Роботи планують завершити до 31 травня.

Додамо, що у столиці частково обмежили рух на мосту Патона з-за масштабної реконструкції. Обмеження будуть діяти до 10 квітня.

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