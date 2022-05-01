У Харківській області через ворожі обстріли за добу сталося 15 пожеж

В результаті російських обстрілів Харкова та області сталося 15 пожеж протягом доби. Рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснювали виїзди в різні райони регіону для ліквідації наслідків ворожих атак.

Про це передає РБК-Україна з посиланням на прес-службу Головного управління ДСНС у Харківській області.

Зазначається, що з усіх 16 пожеж, які були зафіксовані за добу з 30 квітня по 1 травня, 15 були викликані обстрілами.

"Так, рятувальники виїздили на гасіння пожеж багатоповерхових та приватних будинків, гаражів та господарчих будівель, а також складських та ангарних приміщеннях", - розповіли в ДСНС.

Пожежі сталися: 9 у Немишлянському районі Харкова, а також 2 у Харківському, 3 в Ізюмському та 1 у Чугуївському районах області.

"Також протягом доби проводились аварійно-рятувальні роботи та розбирання завалів у зруйнованих будівлях Шевченківського району міста Харкова", - йдеться в повідомленні.

Крім того, харківські піротехніки за день здійснили 41 виїзд для ліквідації ворожих боєприпасів.