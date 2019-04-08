У Харкові вночі підірвали банкомат

Ілюстративне фото (cybercrime.gov.ua)

Всі гроші із банкомату викрали

У Харкові на вулиці Валдайській вночі 8 квітня невідомі підірвали банкомат та вкрали кошти з нього. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Харківської області.

Повідомляється, що подія сталася близько 03:35 у Основ’янському районі міста. Відомо, що внаслідок вибуху ніхто не постраждав.

На місці події працювала слідчо-оперативна група районної поліції та працівники вибухотехнічного управління обласного ГУНП. В ході огляду експерти встановили, що всередині банкомату стався вибух саморобного вибухового пристрою у вигляді заряду вибухової речовини, об'єднаного з підривником. Пристрій був приведений в дію дистанційно з використанням велосипедного троса.

Речові докази вилучено та направлено на експертне дослідження.

Фото: місце події (hk.npu.gov.ua)

Факт події внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 5 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Скоєння даного злочину карається позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна. Усі обставини встановлюються.

Раніше повідомлялося, що у Харкові вночі 26 листопада 2018 року невідомі підірвали банкомат на вулиці Академіка Богомольця і викрали гроші з нього.

РБК-Україна писало, що в центральній частині міста Сєвєродонецьк (Луганська область) у дворі житлового будинку по вулиці Менделєєва стався вибух, що призвів до гибелі чоловіка.