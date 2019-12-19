Центральний автовокзал у Києві продадуть з аукціону

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України та Фонд державного майна України готують до малої приватизації АТ "Київпассервіс", до якого входять шість автовокзалів в столиці та ще 18 в області. Про це повідомляє прес-служба Мінекономіки.

Як зазначили в прес-службі, АТ "Киівпассервіс" вже перебуває на балансі ФДМУ, де наголошують на необхідності його швидкої приватизації. Умови приватизації вимагатимуть зберегти профіль підприємства, а отже об’єкт і надалі виконуватиме свою транспортну функцію.

Приватизація об‘єкту запланована вже на 2020 рік з-посеред ще понад 300 підприємств.

Нагадаємо, раніше Фонд державного майна України (ФДМ) вперше оприлюднив повний перелік всіх об’єктів, що підлягають приватизації. У переліку 729 об'єктів малої приватизації, які продаватимуть на ProZorro.Продажі.

Нагадаємо, за даними опитування Київського міжнародного інституту соціології, доручення президента України Володимира Зеленського почати підготовку великих державних компаній до приватизації тією чи іншою мірою схвалюють 37% українців. У то же час 41% респондентів негативно ставляться до доручення Зеленського розпочати продаж державного майна, а 20% вагаються з відповіддю.