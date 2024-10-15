Для центральной власти защита культурного наследия почему-то несвоевременна, - Старостенко

Законопроекты о дополнительной защите памятников, подготовленные по инициативе мэра Киева Виталия Кличко, уже более двух месяцев лежат в комитетах Верховной Рады без рассмотрения. Для парламентариев защита культурного наследия почему-то не ко времени.

Речь идет о законопроектах №11 458 и №11 459, разработанных командой Виталия Кличко и зарегистрированных в Верховной Раде в начале августа.

"Уже больше двух месяцев после регистрации документы лежат в комитетах без рассмотрения. Надеюсь, законотворцы услышат нас и в ближайшее время вернутся к этим важным инициативам. Еще в 2018 году Виталий Кличко подавал эти законопроекты. Тогда их даже приняли в первом чтении. Но, к сожалению, дальше не выдержали процедуру до конца, и закон не вступил в силу. Сейчас мы обновили наши предложения, нашли депутатов, готовых быть соавторами, и подали снова в Верховную Раду. Но мы видим, что центральной власти почему-то это не ко времени", - заявила Анна Старостенко.

В то же время киевская власть разрабатывает дополнительные действенные механизмы защиты объектов культурного наследия в Киеве. Уже принято решение о сохранении исторических зданий старше 100 лет, сообщила заместитель Кличко.

Также недавно утверждена городская целевая программа "Охрана и сохранение культурного наследия г. Киева на 2025–2027 годы". Ею предусмотрено, в частности, проведение противоаварийных, реставрационных и консервационных работ на объектах культурного наследия, которые принадлежат громаде Киева.

Среди приоритетных объектов – здания, которые пострадали от ракетных обстрелов. Например, Дом учителя на Владимирской, где проходили первые заседания украинского парламента и где работал Грушевский. Также это дом известного архитектора Алешина и усадьба Терещенко, которая в прошлом году была возвращена в коммунальную собственность.

"Мы должны начать с себя. Если мы предлагаем законодательство, которое увеличивает ответственность собственников, то мы должны взять на себя эту ответственность и показать пример, что мы заботимся о собственных объектах. Это поможет сохранить уникальные исторические и культурные объекты Киева для будущих поколений", – подчеркнула Анна Старостенко.

Ранее сообщалось, что законопроект №11 458 предлагает усилить ответственность за нарушение законодательства об охране культурного наследия. В частности, ввести уголовную ответственность для владельцев объектов культурного наследия за доведение их до разрушения. Законопроект №11 459 увеличивает штрафы за нарушение памятникоохранного законодательства до 100 000 необлагаемых минимумов (1,7 млн ​​грн), а также позволяет городам принудительно выкупать в коммунальную собственность памятники, к которым халатно относятся собственники.