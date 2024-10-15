Для центральної влади захист культурної спадщини чомусь не на часі, - Старостенко

Законопроєкти про додатковий захист пам’яток, підготовлені за ініціативи мера Києва Віталія Кличка, вже понад два місяці лежать у комітетах Верховної Ради без розгляду. Для парламентарів захист культурної спадщини чомусь не на часі.

Йдеться про законопроєкти №11 458 та №11 459, розроблені командою Віталія Кличка та зареєстровані у Верховній Раді на початку серпня.

"Вже понад два місяці після реєстрації документи лежать у комітетах без розгляду. Сподіваюся, законотворці почують нас і найближчим часом повернуться до цих важливих ініціатив. Ще у 2018 році Віталій Кличко подавав ці законопроєкти. Тоді їх навіть прийняли в першому читанні. Але, на жаль, далі не витримали процедуру до кінця, і закон не набув чинності. Зараз ми оновили наші пропозиції, знайшли депутатів, готових бути співавторами, і подали знову до Верховної Ради. Але ми бачимо, що центральній владі чомусь це не на часі", - заявила Ганна Старостенко.

Водночас київська влада розробляє додаткові дієві механізми захисту об’єктів культурної спадщини в Києві. Вже ухвалено рішення про збереження історичних будівель, старших 100 років, повідомила заступниця Кличка.

Також нещодавно затверджено міську цільову програму "Охорона та збереження культурної спадщини м. Києва на 2025–2027 роки". Нею передбачено, зокрема, проведення протиаварійних, реставраційних та консерваційних робіт на об’єктах культурної спадщини, які належать громаді Києва.

Серед пріоритетних об’єктів - будівлі, які постраждали від ракетних обстрілів. Наприклад, Будинок учителя на Володимирській, де відбувалися перші засідання українського парламенту і де працював Грушевський. Також це будинок відомого архітектора Альошина та садиба Терещенків, яку минулого року було повернуто в комунальну власність.

"Маємо почати з себе. Якщо ми пропонуємо законодавство, яке збільшує відповідальність власників, то ми маємо взяти на себе цю відповідальність і показати приклад, що ми дбаємо про власні об’єкти. Це допоможе зберегти унікальні історичні та культурні об’єкти Києва для майбутніх поколінь", - підкреслила Ганна Старостенко.

Раніше повідомлялося, що законопроєкт №11 458 пропонує посилити відповідальність за порушення законодавства про охорону культурної спадщини. Зокрема, запровадити кримінальну відповідальність для власників об’єктів культурної спадщини за доведення їх до руйнації. Законопроєкт №11 459 збільшує штрафи за порушення пам’яткоохоронного законодавства до 100 000 неоподаткованих мінімумів (1,7 млн грн), а також дозволяє містам примусово викупати в комунальну власність пам’ятки, якими недбало розпоряджаються власники.