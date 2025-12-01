ua en ru
В Центральном парке Харькова появилась новогодняя елка: как украшают город

Понедельник 01 декабря 2025 19:25
В Центральном парке Харькова появилась новогодняя елка: как украшают город Фото: Харьков украшают к новогодним праздникам (freepik.com)
Автор: Татьяна Веремеева

В Центральном парке Харькова 1 декабря появилась новогодняя елка и праздничные декорации. Начали украшать и метро и другие локации.

Об этом рассказывает РБК-Украина.

Харьковские Telegram-каналы сообщили, что в городе 1 декабря уже появляются новогодние локации. Так в Центральном парке установили елку и первые праздничные инсталляции.

Новогодний декор в Центральном парке Харькова (фото: t.me/place_kharkiv)

Украсили также заведение "Япико", которое находится на ул. Ярослава Мудрого.

Украшенное заведение "Япико" в Харькове (фото: t.me/place_kharkiv)

В то же время в метро Харькова первая елка появилась еще в ночь на 17 ноября. Предприятие "Центральный парк" сообщает, что на станции "Исторический музей" их специалисты украсили гирляндами и игрушками елку и домик Николая, подключили иллюминацию.

Елка на станции метро "Исторический музей" в Харькове (фото: "Центральный парк")

В городе отмечают, что украшение станций метро стало традицией после начала полномасштабной войны. Работы выполняют ночью, используя декор, который ранее украшал аллеи парков.

Следующей новогодней локацией станет станция "Университет". Всего планируют оформить пять станций.

"Эти фонарики и украшения - наш подарок городу. Они создают атмосферу настоящей волшебной сказки для всех харьковчан. Мы дарим друг другу хорошее настроение и тепло, доказывая, что свет, тепло и вера в чудо всегда побеждают тьму и зло", - говорится в сообщении предприятия.

Ранее РБК-Украина писало, что главную новогоднюю елку Украины на Софийской площади в Киеве откроют 6 декабря - в День святого Николая. Именно в этот день зажгут огни 16-метрового дерева, украшенного в стиле фресок Софии Киевской. Ранее праздничную локацию открывали 19 декабря, однако из-за перехода ПЦУ на новоюлианский календарь дата сместилась.

