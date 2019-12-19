Центральна станція метро Києва відновила роботу

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Вибухівку не виявили

Мінування станції метро "Площа Льва Толстого" у Києві не підтвердилося. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку "Київського метрополітену" в Facebook.

Як повідомляється, правоохоронці не виявили жодних вибухонебезпечних предметів на станції "Площа Льва Толстого". Робота метрополітену була повністю відновлена.

"Метрополітен працює у звичайному режимі", - йдеться у заяві.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві закрили на вхід та вихід станцію метро "Площа Льва Толстого" і пересадку через анонімний дзвінок про мінування. Станцію перевіряли на наявність вибухонебезпечних предметів.

Також РБК-Україна писало, що 6 грудня поліція Києва отримала повідомлення про мінування Шевченківського районного суду. У суді проводилася евакуація робітників і відвідувачів, однак мінування не підтвердилося.

Крім того, 13 грудня залізничний вокзал у Києві був закритий для пасажирів у зв'язку повідомленням про мінування. Правоохоронці обстежили будівлю та територію вокзалу, але вибухівка не була виявлена.