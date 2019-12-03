З центрального вокзалу в Києві евакуювали людей

Тимчасово обмежено роботу Центрального залізничного вокзалу в місті Києві, всіх працівників та пасажирів вокзалу евакуйовано. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Укрзалізниці".

Зазначається, що надійшло анонімне повідомлення про начебто замінування вокзалу.Об’єкт перевіряють вибухотехніки, кінологи та правоохоронці.

"Поїзди курсують за графіком. Посадка пасажирів здійснюється через прилеглі до центральної будівлі переходи. Укрзалізниця просить зберігати спокій та з розумінням поставитися до тимчасових незручностей", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 26 листопада в Києві тимчасово обмежили роботу Центрального залізничного вокзалу через анонімне повідомлення про замінування. Правоохоронці перевірили будівлю і територію центрального вокзалу в Києві і не виявили ніяких вибухонебезпечних предметів.

РБК-Україна писало, що за 10 місяців цього року в поліцію надійшли 150 неправдивих повідомлень про встановлення вибухівки на об'єктах "Укрзалізниці". Найчастіше надходили повідомлення про замінування вокзалів Києва, Харкова, Дніпра, Одеси, Львова та Запоріжжя.