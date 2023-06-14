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Центральный банк Еврозоны призвал финучреждения как можно скорее покинуть рынок РФ

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Среда 14 июня 2023 06:15
Центральный банк Еврозоны призвал финучреждения как можно скорее покинуть рынок РФ Фото: ЕЦБ призвал финучреждения выйти из РФ (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Европейский центральный банк призвал кредиторов из Еврозоны свернуть все операции и быстро уйти из России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Я считаю, что важно, чтобы банки оставались очень сосредоточенными на дальнейшем снижении своих рисков и, в идеале, выходе из рынка как можно быстрее", - заявил глава наблюдательного совета ЕЦБ Андреа Энриа.

Отмечается, что несмотря на более чем год войны в Украине несколько европейских банков, в частности австрийский Raiffeisen Bank и итальянский UniCredit, продолжают зарабатывать деньги в России.

По данным СМИ, австрийский банк заработал в России за первый квартал 2023 года 301 млн евро, что в три раза больше по сравнению с прошлым годом.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции в Украине (НАПК) внесло австрийскую банковскую группу "Райффайзен" в перечень международных спонсоров войны из-за работы в РФ.

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