Центральний банк Єврозони закликав фінустанови якомога швидше покинути російський ринок

Європейський центральний банк закликав кредиторів з Єврозони згорнути всі операції та швидко піти з Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

"Я вважаю, що важливо, щоб банки залишалися дуже зосередженими на подальшому зниженні своїх ризиків і, в ідеалі, виході з ринку якомога швидше", - заявив голова наглядової ради ЄЦБ Андреа Енріа.

Зазначається, що не дивлячись на понад рік війни в Україні кілька європейських банків, зокрема австрійський Raiffeisen Bank та італійський UniCredit, продовжують заробляти гроші в Росії.

За даними ЗМІ, австрійський банк заробив в Росії за перший кватрал 2023 року 301 млн євро, що втричі більше у порівнянні з минулим роком.

Національне агентство з питань запобігання корупції в Україні (НАЗК) внесло австрійську банківську групу "Райффайзен" до переліку міжнародних спонсорів війни через роботу в РФ.