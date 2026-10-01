RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Общество Образование Деньги Изменения Экология

Центр противодействия дезинформации получил и.о. руководителя вместо Коваленко

21:49 01.10.2026 Чт
2 мин
aimg Елена Бджола
Фото: и.о. руководительницы Центра противодействия дезинформации Анна Хоперия (facebook.com/rnbou)

Анаит Хоперия назначена исполняющей обязанности руководителя Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины. Она сменила на этом посту Андрея Коваленко.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление СНБО в Facebook.

Хоперия стала и.о. руководительницы ЦПД

Новоназначенная руководительница ЦПД Анаит Хоперия по специальности юрист, окончила юридический факультет Киевского национального университета, имеет степень магистра права с отличием.

В 2023 году защитила диссертацию и получила научную степень кандидата юридических наук.

Профессиональный путь Анаит Хоперия начала в сфере международного права и государственного управления:

  • в 2015-2016 годах работала помощницей международного эксперта при Национальном антикоррупционном бюро Украины при поддержке Посольства Великобритании;
  • в 2018-2019 годах занимала должность главной специалистки Департамента международных споров Министерства юстиции Украины;
  • следующие два года работала в Государственной налоговой службе Украины как государственная инспектор Департамента правового обеспечения.
  • в 2020-2021 годах отвечала за международное сотрудничество в Департаменте информационной политики и связей с общественностью АО "Укрзализныця".

Работа в ЦПИ

К ЦПД Хоперия присоединилась в июне 2021 года. Прошла путь от менеджера по международному сотрудничеству до заместителя руководителя, возглавляла Департамент противодействия информационным угрозам национальной безопасности.

Анаит Хоперия также проходила обучение по программам:

  • Aspen Institute Kyiv,
  • Total Defence,
  • Международная программа лидерских обменов (IVLP) Государственного департамента США.

В должности исполняющей обязанности руководителя Центра противодействия дезинформации Анаит Хоперия продолжит работу в сфере:

  • противодействия информационным угрозам,
  • укрепления информационной устойчивости Украины.

Коваленко уходит с должности

Андрей Коваленко, возглавлявший ЦПД с января 2024 года, уволен с должности в соответствии с Указом Президента Украины от 28.09.2026 № 971/2026.

Экс-руководитель ЦПД поблагодарил президента Украины Владимира Зеленского за то, что принял его заявление на увольнение. Он отметил, что остается в процессах нацбезопасности и противоборства с РФ.

Кроме того, 22 июля Зеленский уволил Андрея Гнатова с должности начальника Генерального штаба ВСУ.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
СНБОУкраина