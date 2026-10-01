Центр противодействия дезинформации получил и.о. руководителя вместо Коваленко

Анаит Хоперия назначена исполняющей обязанности руководителя Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины. Она сменила на этом посту Андрея Коваленко.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление СНБО в Facebook.
Новоназначенная руководительница ЦПД Анаит Хоперия по специальности юрист, окончила юридический факультет Киевского национального университета, имеет степень магистра права с отличием.
В 2023 году защитила диссертацию и получила научную степень кандидата юридических наук.
Профессиональный путь Анаит Хоперия начала в сфере международного права и государственного управления:
К ЦПД Хоперия присоединилась в июне 2021 года. Прошла путь от менеджера по международному сотрудничеству до заместителя руководителя, возглавляла Департамент противодействия информационным угрозам национальной безопасности.
Анаит Хоперия также проходила обучение по программам:
В должности исполняющей обязанности руководителя Центра противодействия дезинформации Анаит Хоперия продолжит работу в сфере:
Андрей Коваленко, возглавлявший ЦПД с января 2024 года, уволен с должности в соответствии с Указом Президента Украины от 28.09.2026 № 971/2026.
Экс-руководитель ЦПД поблагодарил президента Украины Владимира Зеленского за то, что принял его заявление на увольнение. Он отметил, что остается в процессах нацбезопасности и противоборства с РФ.
Кроме того, 22 июля Зеленский уволил Андрея Гнатова с должности начальника Генерального штаба ВСУ.