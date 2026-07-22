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Зеленский уволил Гнатова с должности начальника Генштаба ВСУ

14:57 22.07.2026 Ср
2 мин
До этого Зеленский принял решение о смене главкома
aimg Ирина Гамерская
Зеленский уволил Гнатова с должности начальника Генштаба ВСУ Фото: Владимир Зеленский, Александр Сырский и Андрей Гнатов (пресс-служба президента)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Андрей Гнатов уволен с должности начальника Генерального штаба ВСУ. Он был назначен на этот пост в марте 2025 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на указ президента.

Кто такой Андрей Игнатов

Андрей Гнатов - украинский офицер, генерал-лейтенант, был начальником Генерального штаба Вооруженных сил Украины (с 2025 года) и член Ставки Верховного Главнокомандующего (с 28 марта 2025 года).

Главные факты биографии:

Образование: В 2001 году окончил Харьковский институт танковых войск.

Морская пехота: В 2018-2021 годах командовал 36-й отдельной бригадой морской пехоты.

Командный опыт при полномасштабном вторжении:

  • Руководил обороной Бахмута весной 2023 года.
  • Командовал войсками оперативного командования "Восток" (с февраля 2024 г.).
  • 24 июня 2024 года был назначен командующим объединенными силами ВСУ.
  • 16 марта 2025 г. был назначен начальником Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Награды: Полный кавалер ордена Богдана Хмельницкого, отмеченный Крестом боевых заслуг и медалью "За военную службу Украине".

Отставка Сырского

В вечернем обращении 21 июля президент Владимир Зеленский сообщил о решении сменить главкома. Вместо Александра Сырского будет назначен Михаил Драпатый.

Этому решению предшествовали кадровые изменения в Кабмине, вызвавшие волну протестов. Президент решил обновить состав правительства и сменить министра обороны Михаила Федорова. Это и вызвало волну протестов - люди требовали вернуть Федорова в Минобороны. А впоследствии добавилось еще одно требование - сменить главкома.

Как сообщал президент, у Федорова и Сырского был конфликт. Этот факт подтвердил и Федоров, он заявил, что еще в должности предлагал Зеленскому сменить Сырского.

Что касается самого Федорова, то после увольнения он получал от президента предложения по дальнейшей работе, однако он от них отказывался. Пока окончательно неизвестно - чем именно будет заниматься Федоров.

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