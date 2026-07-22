Зеленский уволил Гнатова с должности начальника Генштаба ВСУ
Андрей Гнатов уволен с должности начальника Генерального штаба ВСУ. Он был назначен на этот пост в марте 2025 года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на указ президента.
Кто такой Андрей Игнатов
Андрей Гнатов - украинский офицер, генерал-лейтенант, был начальником Генерального штаба Вооруженных сил Украины (с 2025 года) и член Ставки Верховного Главнокомандующего (с 28 марта 2025 года).
Главные факты биографии:
Образование: В 2001 году окончил Харьковский институт танковых войск.
Морская пехота: В 2018-2021 годах командовал 36-й отдельной бригадой морской пехоты.
Командный опыт при полномасштабном вторжении:
- Руководил обороной Бахмута весной 2023 года.
- Командовал войсками оперативного командования "Восток" (с февраля 2024 г.).
- 24 июня 2024 года был назначен командующим объединенными силами ВСУ.
- 16 марта 2025 г. был назначен начальником Генерального штаба Вооруженных сил Украины.
Награды: Полный кавалер ордена Богдана Хмельницкого, отмеченный Крестом боевых заслуг и медалью "За военную службу Украине".
Отставка Сырского
В вечернем обращении 21 июля президент Владимир Зеленский сообщил о решении сменить главкома. Вместо Александра Сырского будет назначен Михаил Драпатый.
Этому решению предшествовали кадровые изменения в Кабмине, вызвавшие волну протестов. Президент решил обновить состав правительства и сменить министра обороны Михаила Федорова. Это и вызвало волну протестов - люди требовали вернуть Федорова в Минобороны. А впоследствии добавилось еще одно требование - сменить главкома.
Как сообщал президент, у Федорова и Сырского был конфликт. Этот факт подтвердил и Федоров, он заявил, что еще в должности предлагал Зеленскому сменить Сырского.
Что касается самого Федорова, то после увольнения он получал от президента предложения по дальнейшей работе, однако он от них отказывался. Пока окончательно неизвестно - чем именно будет заниматься Федоров.