Коваленко покидает должность руководителя Центра противодействия дезинформации

В Центре противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины произошли кадровые изменения. Глава ЦПД Андрей Коваленко уходит в отставку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Коваленко в Telegram.

Руководитель ЦПД покидает должность

Коваленко поблагодарил президента Украины Владимира Зеленского за то, что принял его заявление на увольнение.

"Три года в ЦПД СНБО - это долгий путь. Благодарен за эту возможность принести пользу государству на этом направлении", - говорит Коваленко.

Экс-руководитель ЦПД отметил, что ему с командой удалось:

построить сильную институцию,

нарастить медийные продукты для противодействия дезинформации и формирования украинской повестки дня;

значительно усилить взаимодействие с международными партнерами.

По его словам, пора двигаться дальше.

"Рад этому. Остаюсь в процессах нацбезопасности и когнитивного противоборства с россией", - уточнил Коваленко.

Он пожелал ЦПД при СНБО только успехов как замечательной команде, которая точно сделает еще многое для Украины.

Ранее РБК-Украина писало, что 22 июля Зеленский уволил Андрея Гнатова с должности начальника Генерального штаба ВСУ.