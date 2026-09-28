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Коваленко покидает должность руководителя Центра противодействия дезинформации

22:35 28.09.2026 Пн
1 мин
aimg Елена Бджола
Коваленко покидает должность руководителя Центра противодействия дезинформации Фото: Президент Украины Владимир Зеленский и экс-руководитель ЦПД Андрей Коваленко (t.me/akovalenko1989)
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В Центре противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины произошли кадровые изменения. Глава ЦПД Андрей Коваленко уходит в отставку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Коваленко в Telegram.

Руководитель ЦПД покидает должность

Коваленко поблагодарил президента Украины Владимира Зеленского за то, что принял его заявление на увольнение.

"Три года в ЦПД СНБО - это долгий путь. Благодарен за эту возможность принести пользу государству на этом направлении", - говорит Коваленко.

Экс-руководитель ЦПД отметил, что ему с командой удалось:

  • построить сильную институцию,
  • нарастить медийные продукты для противодействия дезинформации и формирования украинской повестки дня;
  • значительно усилить взаимодействие с международными партнерами.

По его словам, пора двигаться дальше.

"Рад этому. Остаюсь в процессах нацбезопасности и когнитивного противоборства с россией", - уточнил Коваленко.

Он пожелал ЦПД при СНБО только успехов как замечательной команде, которая точно сделает еще многое для Украины.

Ранее РБК-Украина писало, что 22 июля Зеленский уволил Андрея Гнатова с должности начальника Генерального штаба ВСУ.

Кроме того, 21 июля главнокомандующий ВСУ Александр Сырский уволен с должности. Соответствующее решение принял президент Владимир Зеленский.

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