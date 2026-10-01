Центр протидії дезінформації отримав в.о. керівника замість Коваленка

Хоперія стала т.в.о. керівниці ЦПД

Новопризначена керівниця ЦПД Анаїт Хоперія за фахом юристка, закінчила юридичний факультет Київського національного університету, має ступінь магістра права з відзнакою.

У 2023 році - захистила дисертацію та здобула науковий ступінь кандидата юридичних наук.



Професійний шлях Анаїт Хоперія розпочала у сфері міжнародного права та державного управління:

у 2015-2016 роках працювала помічницею міжнародного експерта при Національному антикорупційному бюро України за підтримки Посольства Великої Британії;

за підтримки Посольства Великої Британії; у 2018–2019 роках обіймала посаду головної спеціалістки Департаменту міжнародних спорів Міністерства юстиції України;

Департаменту міжнародних спорів Міністерства юстиції України; наступні два роки працювала у Державній податковій службі України як державна інспекторка Департаменту правового забезпечення.

як державна інспекторка Департаменту правового забезпечення. у 2020-2021 роках - відповідала за міжнародну співпрацю в Департаменті інформаційної політики та зв’язків з громадськістю АТ "Укрзалізниця".

Робота у ЦПД

До ЦПД Хоперія приєдналася у червні 2021 року. Пройшла шлях від менеджерки з міжнародної співпраці до заступниці керівника, очолювала Департамент протидії інформаційним загрозам національній безпеці.



Анаїт Хоперія також проходила навчання за програмами:

Aspen Institute Kyiv,

Total Defence,

Міжнародна програма лідерських обмінів (IVLP) Державного департаменту США.

На посаді виконувачки обов’язків керівника Центру протидії дезінформації Анаїт Хоперія продовжить роботу у сфері:

протидії інформаційним загрозам,

зміцнення інформаційної стійкості України.

Коваленко йде з посади

Андрія Коваленка, який очолював ЦПД з січня 2024 року, звільнено з посади відповідно до Указу Президента України від 28.09.2026 № 971/2026.

Екскерівник ЦПД подякував президенту України Володимиру Зеленському за те, що прийняв його заяву на звільнення. Він зазначив, що залишається в процесах нацбезпеки і протиборства з РФ.