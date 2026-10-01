Центр протидії дезінформації отримав в.о. керівника замість Коваленка

Анаїт Хоперія призначена виконувачкою обов’язків керівниці Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України. Вона змінила на цій посаді Андрія Коваленка.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву РНБО у Facebook.
Новопризначена керівниця ЦПД Анаїт Хоперія за фахом юристка, закінчила юридичний факультет Київського національного університету, має ступінь магістра права з відзнакою.
У 2023 році - захистила дисертацію та здобула науковий ступінь кандидата юридичних наук.
Професійний шлях Анаїт Хоперія розпочала у сфері міжнародного права та державного управління:
До ЦПД Хоперія приєдналася у червні 2021 року. Пройшла шлях від менеджерки з міжнародної співпраці до заступниці керівника, очолювала Департамент протидії інформаційним загрозам національній безпеці.
Анаїт Хоперія також проходила навчання за програмами:
На посаді виконувачки обов’язків керівника Центру протидії дезінформації Анаїт Хоперія продовжить роботу у сфері:
Андрія Коваленка, який очолював ЦПД з січня 2024 року, звільнено з посади відповідно до Указу Президента України від 28.09.2026 № 971/2026.
Екскерівник ЦПД подякував президенту України Володимиру Зеленському за те, що прийняв його заяву на звільнення. Він зазначив, що залишається в процесах нацбезпеки і протиборства з РФ.
Крім того, 22 липня Зеленський звільнив Андрія Гнатова з посади начальника Генерального штабу ЗСУ.