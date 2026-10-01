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Центр протидії дезінформації отримав в.о. керівника замість Коваленка

21:49 01.10.2026 Чт
2 хв
aimg Олена Бджола
Фото: в.о. керівниці Центру протидії дезінформації Анна Хоперія (facebook.com/rnbou)

Анаїт Хоперія призначена виконувачкою обов’язків керівниці Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України. Вона змінила на цій посаді Андрія Коваленка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву РНБО у Facebook.

Хоперія стала т.в.о. керівниці ЦПД

Новопризначена керівниця ЦПД Анаїт Хоперія за фахом юристка, закінчила юридичний факультет Київського національного університету, має ступінь магістра права з відзнакою.

У 2023 році - захистила дисертацію та здобула науковий ступінь кандидата юридичних наук.

Професійний шлях Анаїт Хоперія розпочала у сфері міжнародного права та державного управління:

  • у 2015-2016 роках працювала помічницею міжнародного експерта при Національному антикорупційному бюро України за підтримки Посольства Великої Британії;
  • у 2018–2019 роках обіймала посаду головної спеціалістки Департаменту міжнародних спорів Міністерства юстиції України;
  • наступні два роки працювала у Державній податковій службі України як державна інспекторка Департаменту правового забезпечення.
  • у 2020-2021 роках - відповідала за міжнародну співпрацю в Департаменті інформаційної політики та зв’язків з громадськістю АТ "Укрзалізниця".

Робота у ЦПД

До ЦПД Хоперія приєдналася у червні 2021 року. Пройшла шлях від менеджерки з міжнародної співпраці до заступниці керівника, очолювала Департамент протидії інформаційним загрозам національній безпеці.

Анаїт Хоперія також проходила навчання за програмами:

  • Aspen Institute Kyiv,
  • Total Defence,
  • Міжнародна програма лідерських обмінів (IVLP) Державного департаменту США.

На посаді виконувачки обов’язків керівника Центру протидії дезінформації Анаїт Хоперія продовжить роботу у сфері:

  • протидії інформаційним загрозам,
  • зміцнення інформаційної стійкості України.

Коваленко йде з посади

Андрія Коваленка, який очолював ЦПД з січня 2024 року, звільнено з посади відповідно до Указу Президента України від 28.09.2026 № 971/2026.

Екскерівник ЦПД подякував президенту України Володимиру Зеленському за те, що прийняв його заяву на звільнення. Він зазначив, що залишається в процесах нацбезпеки і протиборства з РФ.

Крім того, 22 липня Зеленський звільнив Андрія Гнатова з посади начальника Генерального штабу ЗСУ.

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РНБОУкраїна