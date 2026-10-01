Центр противодействия дезинформации получил и.о. руководителя вместо Коваленко

Анаит Хоперия назначена исполняющей обязанности руководителя Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины. Она сменила на этом посту Андрея Коваленко.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление СНБО в Facebook.

Хоперия стала и.о. руководительницы ЦПД

Новоназначенная руководительница ЦПД Анаит Хоперия по специальности юрист, окончила юридический факультет Киевского национального университета, имеет степень магистра права с отличием.

В 2023 году защитила диссертацию и получила научную степень кандидата юридических наук.



Профессиональный путь Анаит Хоперия начала в сфере международного права и государственного управления:

в 2015-2016 годах работала помощницей международного эксперта при Национальном антикоррупционном бюро Украины при поддержке Посольства Великобритании;

при поддержке Посольства Великобритании; в 2018-2019 годах занимала должность главной специалистки Департамента международных споров Министерства юстиции Украины;

Департамента международных споров Министерства юстиции Украины; следующие два года работала в Государственной налоговой службе Украины как государственная инспектор Департамента правового обеспечения.

как государственная инспектор Департамента правового обеспечения. в 2020-2021 годах отвечала за международное сотрудничество в Департаменте информационной политики и связей с общественностью АО "Укрзализныця".

Работа в ЦПИ

К ЦПД Хоперия присоединилась в июне 2021 года. Прошла путь от менеджера по международному сотрудничеству до заместителя руководителя, возглавляла Департамент противодействия информационным угрозам национальной безопасности.



Анаит Хоперия также проходила обучение по программам:

Aspen Institute Kyiv,

Total Defence,

Международная программа лидерских обменов (IVLP) Государственного департамента США.

В должности исполняющей обязанности руководителя Центра противодействия дезинформации Анаит Хоперия продолжит работу в сфере:

противодействия информационным угрозам,

укрепления информационной устойчивости Украины.

Коваленко уходит с должности

Андрей Коваленко, возглавлявший ЦПД с января 2024 года, уволен с должности в соответствии с Указом Президента Украины от 28.09.2026 № 971/2026.

Экс-руководитель ЦПД поблагодарил президента Украины Владимира Зеленского за то, что принял его заявление на увольнение. Он отметил, что остается в процессах нацбезопасности и противоборства с РФ.