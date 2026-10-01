Центр противодействия дезинформации получил и.о. руководителя вместо Коваленко
Анаит Хоперия назначена исполняющей обязанности руководителя Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины. Она сменила на этом посту Андрея Коваленко.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление СНБО в Facebook.
Хоперия стала и.о. руководительницы ЦПД
Новоназначенная руководительница ЦПД Анаит Хоперия по специальности юрист, окончила юридический факультет Киевского национального университета, имеет степень магистра права с отличием.
В 2023 году защитила диссертацию и получила научную степень кандидата юридических наук.
Профессиональный путь Анаит Хоперия начала в сфере международного права и государственного управления:
- в 2015-2016 годах работала помощницей международного эксперта при Национальном антикоррупционном бюро Украины при поддержке Посольства Великобритании;
- в 2018-2019 годах занимала должность главной специалистки Департамента международных споров Министерства юстиции Украины;
- следующие два года работала в Государственной налоговой службе Украины как государственная инспектор Департамента правового обеспечения.
- в 2020-2021 годах отвечала за международное сотрудничество в Департаменте информационной политики и связей с общественностью АО "Укрзализныця".
Работа в ЦПИ
К ЦПД Хоперия присоединилась в июне 2021 года. Прошла путь от менеджера по международному сотрудничеству до заместителя руководителя, возглавляла Департамент противодействия информационным угрозам национальной безопасности.
Анаит Хоперия также проходила обучение по программам:
- Aspen Institute Kyiv,
- Total Defence,
- Международная программа лидерских обменов (IVLP) Государственного департамента США.
В должности исполняющей обязанности руководителя Центра противодействия дезинформации Анаит Хоперия продолжит работу в сфере:
- противодействия информационным угрозам,
- укрепления информационной устойчивости Украины.
Коваленко уходит с должности
Андрей Коваленко, возглавлявший ЦПД с января 2024 года, уволен с должности в соответствии с Указом Президента Украины от 28.09.2026 № 971/2026.
Экс-руководитель ЦПД поблагодарил президента Украины Владимира Зеленского за то, что принял его заявление на увольнение. Он отметил, что остается в процессах нацбезопасности и противоборства с РФ.
Кроме того, 22 июля Зеленский уволил Андрея Гнатова с должности начальника Генерального штаба ВСУ.