Центр протидії дезінформації отримав в.о. керівника замість Коваленка
Анаїт Хоперія призначена виконувачкою обов’язків керівниці Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України. Вона змінила на цій посаді Андрія Коваленка.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву РНБО у Facebook.
Хоперія стала т.в.о. керівниці ЦПД
Новопризначена керівниця ЦПД Анаїт Хоперія за фахом юристка, закінчила юридичний факультет Київського національного університету, має ступінь магістра права з відзнакою.
У 2023 році - захистила дисертацію та здобула науковий ступінь кандидата юридичних наук.
Професійний шлях Анаїт Хоперія розпочала у сфері міжнародного права та державного управління:
- у 2015-2016 роках працювала помічницею міжнародного експерта при Національному антикорупційному бюро України за підтримки Посольства Великої Британії;
- у 2018–2019 роках обіймала посаду головної спеціалістки Департаменту міжнародних спорів Міністерства юстиції України;
- наступні два роки працювала у Державній податковій службі України як державна інспекторка Департаменту правового забезпечення.
- у 2020-2021 роках - відповідала за міжнародну співпрацю в Департаменті інформаційної політики та зв’язків з громадськістю АТ "Укрзалізниця".
Робота у ЦПД
До ЦПД Хоперія приєдналася у червні 2021 року. Пройшла шлях від менеджерки з міжнародної співпраці до заступниці керівника, очолювала Департамент протидії інформаційним загрозам національній безпеці.
Анаїт Хоперія також проходила навчання за програмами:
- Aspen Institute Kyiv,
- Total Defence,
- Міжнародна програма лідерських обмінів (IVLP) Державного департаменту США.
На посаді виконувачки обов’язків керівника Центру протидії дезінформації Анаїт Хоперія продовжить роботу у сфері:
- протидії інформаційним загрозам,
- зміцнення інформаційної стійкості України.
Коваленко йде з посади
Андрія Коваленка, який очолював ЦПД з січня 2024 року, звільнено з посади відповідно до Указу Президента України від 28.09.2026 № 971/2026.
Екскерівник ЦПД подякував президенту України Володимиру Зеленському за те, що прийняв його заяву на звільнення. Він зазначив, що залишається в процесах нацбезпеки і протиборства з РФ.
Крім того, 22 липня Зеленський звільнив Андрія Гнатова з посади начальника Генерального штабу ЗСУ.