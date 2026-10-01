ua en ru
Чт, 01 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Зміни

Центр протидії дезінформації отримав в.о. керівника замість Коваленка

21:49 01.10.2026 Чт
2 хв
aimg Олена Бджола
Центр протидії дезінформації отримав в.о. керівника замість Коваленка Фото: в.о. керівниці Центру протидії дезінформації Анна Хоперія (facebook.com/rnbou)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

Анаїт Хоперія призначена виконувачкою обов’язків керівниці Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України. Вона змінила на цій посаді Андрія Коваленка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву РНБО у Facebook.

Хоперія стала т.в.о. керівниці ЦПД

Новопризначена керівниця ЦПД Анаїт Хоперія за фахом юристка, закінчила юридичний факультет Київського національного університету, має ступінь магістра права з відзнакою.

У 2023 році - захистила дисертацію та здобула науковий ступінь кандидата юридичних наук.

Професійний шлях Анаїт Хоперія розпочала у сфері міжнародного права та державного управління:

  • у 2015-2016 роках працювала помічницею міжнародного експерта при Національному антикорупційному бюро України за підтримки Посольства Великої Британії;
  • у 2018–2019 роках обіймала посаду головної спеціалістки Департаменту міжнародних спорів Міністерства юстиції України;
  • наступні два роки працювала у Державній податковій службі України як державна інспекторка Департаменту правового забезпечення.
  • у 2020-2021 роках - відповідала за міжнародну співпрацю в Департаменті інформаційної політики та зв’язків з громадськістю АТ "Укрзалізниця".

Робота у ЦПД

До ЦПД Хоперія приєдналася у червні 2021 року. Пройшла шлях від менеджерки з міжнародної співпраці до заступниці керівника, очолювала Департамент протидії інформаційним загрозам національній безпеці.

Анаїт Хоперія також проходила навчання за програмами:

  • Aspen Institute Kyiv,
  • Total Defence,
  • Міжнародна програма лідерських обмінів (IVLP) Державного департаменту США.

На посаді виконувачки обов’язків керівника Центру протидії дезінформації Анаїт Хоперія продовжить роботу у сфері:

  • протидії інформаційним загрозам,
  • зміцнення інформаційної стійкості України.

Коваленко йде з посади

Андрія Коваленка, який очолював ЦПД з січня 2024 року, звільнено з посади відповідно до Указу Президента України від 28.09.2026 № 971/2026.

Екскерівник ЦПД подякував президенту України Володимиру Зеленському за те, що прийняв його заяву на звільнення. Він зазначив, що залишається в процесах нацбезпеки і протиборства з РФ.

Крім того, 22 липня Зеленський звільнив Андрія Гнатова з посади начальника Генерального штабу ЗСУ.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
РНБО Україна
Новини
Зеленський доручив перевірити домовленості з партнерами щодо F-16 та ракет для ППО
Зеленський доручив перевірити домовленості з партнерами щодо F-16 та ракет для ППО
Аналітика
Путін і його ракети стали найефективнішим українізатором: інтерв'ю з Ларисою Ніцой
Володимир Куреннойзаступник генерального директора РБК-Україна Путін і його ракети стали найефективнішим українізатором: інтерв'ю з Ларисою Ніцой