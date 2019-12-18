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У центрі Києва завтра заборонять рух

Новини » Суспільство     18.12.2019 - 16:42
У центрі Києва завтра заборонять рух
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Заборона буде діяти до 22:00

У четвер ввечері, 19 грудня, у Києві заборонять рух усіх видів транспорту вздовж Володимирського проїзду та вулиці Володимирській у зв'язку проведенням святкових заходів та урочистою церемонією запалювання вогнів на головній новорічній ялинці країни. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Як повідомляється, заборона на рух автотранспорту буде введено:

  • з 17:00 до 19:00 - від будинку № 51/53 до перетину з вулицею Софіївській;
  • з 16:00 до 22:00 - від будинку № 23 на вулиці Софіївській до провулка Рильського, а також вздовж Володимирського проїзду.

Крім того, планується організувати рух:

  • тролейбусів маршруту № 6 від Мінського масиву до станції метро "Лук'янівська";
  • тролейбусів маршрутів №№ 16, 18 відповідно від вулиці Академіка Туполєва і вулиці Сошенка до Повітрофлотського шляхопроводу;
  • автобусів маршрутів загального користування в звичайному режимі руху №№ 24, 114 за схемою руху робочого дня

Нагадаємо, у центрі Києва у зв'язку з проведенням ноговоднего параду закриють рух автотранспортуа. Обмеження діятиме в суботу, 21 грудня, з 13:30 до 16:00.

Крім того, 18 і 19 грудня в Києві частково обмежать рух на Південному мосту у зв'язку з проведенням ремонтних робіт. Обмеження діятиме 18 грудня до 18:00, а також 19 грудня з 09:00 до 18:00.

Додамо, що з 13 грудня обмежили рух транспорту на вулиці Богдана Хмельницького. Обмеження руху будуть діяти до 27 грудня. На ділянці будуть проводити ремонтні роботи.

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