У Києві частково обмежать рух на Південному мосту через ремонт

Фото: Південний міст у Києві (РБК-Україна)

Обмеження діятиме 18 грудня до 18:00, а також 19 грудня з 09:00 до 18:00

У Києві на Південному мосту буде частково обмежено рух астотранспорта у зв'язку з проведенням ремонтних робіт. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Київавтодор" у Facebook.

Як повідомляється, обмеження діятиме 18 грудня до 18:00, а також 19 грудня з 09:00 до 18:00.

"Користуючись сприятливими погодними умовами КП "Київавтошляхміст" проводить поточні ремонтні роботи на Південному мосту. Працюють на крайній правій смузі в напрямку Лівого берега", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в Києві на мосту Патона частково обмежили рух у зв'язку з аварійною осіданням. Обмеження діятиме до 06:00 23 грудня.

Крім того, з 13 грудня обмежили рух транспорту на вулиці Богдана Хмельницького. Обмеження руху будуть діяти до 27 грудня. На ділянці будуть проводити ремонтні роботи.

Додамо, що в Києві з 18 по 20 грудня, буде перекрита дорога на проспекті Науки в районі залізничного переїзду у зв'язку з ремонтними роботами.