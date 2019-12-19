Центр Києва сьогодні перекриють: список вулиць

Рух транспорту буде заборонено до 22-ї години
Сьогодні, 19 грудня, у центрі Києві заборонять рух транспорту у зв'язку з проведенням святкових заходів та урочистою церемонією запалювання вогнів на головній новорічній ялинці країни. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА).
Як повідомляється, у зв'язку з проведенням святкових заходів у столиці заборонять рух всіх видів транспорту вздовж Володимирського проїзду та вулиці Володимирської.
Так, рух автомобільного транспорту буде заборонено:
Крім того, планується організувати рух:
Нагадаємо, що у четвер, 19 грудня, у Києві частково обмежать рух на Південному мосту у зв'язку з проведенням ремонтних робіт. Обмеження діятиме з 09:00 до 18:00. Ремонтні роботи будуть проводити на крайній правій смузі в напрямку Лівого берега.