Центр Киева сегодня перекроют: список улиц

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Движение транспорта будет запрещено до 22 часов

Сегодня, 19 декабря, в центре Киеве запретят движение транспорта в связи с проведением праздничных мероприятий и торжественной церемонией зажжения огней на главной новогодней елке страны. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Как сообщается, в связи с проведением праздничных мероприятий в столице запретят движение всех видов транспорта вдоль Владимирского проезда и улицы Владимирской.

Так, движение автомобильного транспорта будет запрещено:

с 17:00 до 19:00 - от дома № 51/53 до пересечения с улицей Софиевской;

с 16:00 до 22:00 - от дома № 23 на улице Софиевской до переулка Рыльского, а также вдоль Владимирского проезда.

Кроме того, планируется организовать движение:

троллейбусов маршрута № 6 от Минского массива до станции метро "Лукьяновская";

троллейбусов №№ 16, 18 соответственно от улицы Академика Туполева и улицы Сошенко до Воздухофлотского путепровода;

автобусов общего пользования в обычном режиме движения №№ 24, 114 по схеме движения рабочего дня.

Напомним, что в четверг, 19 декабря, в Киеве частично ограничат движение на Южном мосту в связи с проведением ремонтных работ. Ограничение будет действовать с 09:00 до 18:00. Ремонтные работы будут проводить на крайней правой полосе в направлении Левого берега.