Справа Майдану: проти екс-начальника міліції Києва буде заочне слідство

Київський апеляційний суд дозволив заочне розслідування відносно колишнього начальника Головного управління Міністерства внутрішніх справ у Києві Валерія Мазана. Його підозрюють у причетності до розгону Майдану і загибелі протестувальників.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Офісу генпрокурора .

Повідомляється, що він підозрюється у незаконному перешкоджанні мирним акціям 18-20 лютого 2014 року з перевищенням влади та службових повноважень, що призвело до навмисних вбивств, нанесення тяжких тілесних ушкоджень, а також терористичного акту.

За даними слідства, Мазан переховується в Росії та на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим. Під час подій Майдану він був в.о. начальника київської міліції.