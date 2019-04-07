Центр Києва перекрили через пробіг

Поділ і набережну до Північного мосту перекрили до 14:40
Поділ і набережну до Північного мосту перекрили з 6 до 7 квітня у зв'язку з пробігом. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську державну адміністрацію (КМДА).
Повідомляється, що 6-7 квітня в Києві перекрили вулиці через 9-го Київського міжнародного напівмарафону, а також Чемпіонату Асоціації Балканських легкоатлетичних федерацій (ABAF) за полумарафону 2019.
7 квітня з 08:00 до 14:40 перекрито рух:
Крім того, у зв'язку з монтажем конструкцій і обладнання, з 5:00 6 квітня до 22:00 7 квітня рух транспорту перекриють на Контрактовій площі та прилеглих вулицях.
Нагадаємо, у Києві 6 квітня від вул. Дарвіна до Бессарабської площі буде частково обмежено рух транспорту у зв'язку з проведенням ремонтних робіт.
У Києві з 5 по 8 квітня частково обмежать рух транспорту по мосту імені Патона. Зокрема, з 12:00 5 квітня до 22:00 8 квітня буде частково обмежено рух транспорту у першій смузі руху в напрямку бульвару Дружби Народів.