Центр Києва перекрили через пробіг

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Поділ і набережну до Північного мосту перекрили до 14:40

Поділ і набережну до Північного мосту перекрили з 6 до 7 квітня у зв'язку з пробігом. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську державну адміністрацію (КМДА).

Повідомляється, що 6-7 квітня в Києві перекрили вулиці через 9-го Київського міжнародного напівмарафону, а також Чемпіонату Асоціації Балканських легкоатлетичних федерацій (ABAF) за полумарафону 2019.

7 квітня з 08:00 до 14:40 перекрито рух:

на 21 км: Контрактова площа - вулиця Петра Сагайдачного, вулиця Ігорівська - вулиця Набережно-Хрещатицька - Набережне шосе - Гаванський міст - вулиця Набережно-Рибальська - Північний міст (реверсивний рух в смузі зустрічного транспорту) - вулиця Труханівська - Парковий міст - Набережне шосе - вулиця Набережно-Хрещатицька - вулиця Ігорівська - вулиця Петра Сагайдачного - Контрактова площа;

на 10 км: Контрактова площа - вулиця Петра Сагайдачного - естакада з Володимирського узвозу на вулицю Набережно-Хрещатицьку - вулиця Набережно-Хрещатицька - Гаванський міст - вулиця Набережно-Рибальська - Гаванський міст - вулиця Набережно-Хрещатицька - вулиця Ігорівська - вулиця Петра Сагайдачного - Контрактова площа

Крім того, у зв'язку з монтажем конструкцій і обладнання, з 5:00 6 квітня до 22:00 7 квітня рух транспорту перекриють на Контрактовій площі та прилеглих вулицях.

Нагадаємо, у Києві 6 квітня від вул. Дарвіна до Бессарабської площі буде частково обмежено рух транспорту у зв'язку з проведенням ремонтних робіт.

У Києві з 5 по 8 квітня частково обмежать рух транспорту по мосту імені Патона. Зокрема, з 12:00 5 квітня до 22:00 8 квітня буде частково обмежено рух транспорту у першій смузі руху в напрямку бульвару Дружби Народів.