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Українці заслуговують на судову систему, що поважає правосуддя, - Мішель

Новость на русском → Луганська область, Вівторок 02 березня 2021 13:58
Українці заслуговують на судову систему, що поважає правосуддя, - Мішель Фото: Шарль Мішель (GettyImages)
Автор: Ігор Литвиненко

Голова Ради Європи Шарль Мішель заявив, що українці заслуговують на судову систему, яка буде поважати верховенство права. За його словами, Україні ще треба багато зробити для судової реформи та боротьби з корупцією.

Про це Мішель заявив під час спільного виступу з президентом Володимиром Зеленським на форумі "Україна 30".

"Багато треба зробити для правовладдя, судової реформи та боротьби з корупцією. Українські громадяни мають право на судову систему, яка буде поважати правовладдя, його застосовувати і боротися за кращі інтереси і демонструвати, що немає безкарності для злочинів. Це головні умови, що забезпечують те, щоб український народ побудував інститути влади. Це має найвищу вагу, щоб покращити умови для бізнесу та інвестицій в Україні", - заявив Мішель.

Він додав, що Україна віддана боротьбі з корупцією та комплексної судової реформи за умовами угоди про Асоціацію з ЄС.

"Це дуже важливо в рамках макрофінансової допомоги", - зазначив глава Ради Європи.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський назвав брак суддів, велике навантаження на систему і проблеми з доступом до правосуддя головними "хворобами" системи правосуддя в Україні.

Також повідомлялося, що Рада перегляне судову реформу після критики Володимира Зеленського.

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