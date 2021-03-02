Українці заслуговують на судову систему, що поважає правосуддя, - Мішель

Голова Ради Європи Шарль Мішель заявив, що українці заслуговують на судову систему, яка буде поважати верховенство права. За його словами, Україні ще треба багато зробити для судової реформи та боротьби з корупцією.

Про це Мішель заявив під час спільного виступу з президентом Володимиром Зеленським на форумі "Україна 30" .

"Багато треба зробити для правовладдя, судової реформи та боротьби з корупцією. Українські громадяни мають право на судову систему, яка буде поважати правовладдя, його застосовувати і боротися за кращі інтереси і демонструвати, що немає безкарності для злочинів. Це головні умови, що забезпечують те, щоб український народ побудував інститути влади. Це має найвищу вагу, щоб покращити умови для бізнесу та інвестицій в Україні", - заявив Мішель.

Він додав, що Україна віддана боротьбі з корупцією та комплексної судової реформи за умовами угоди про Асоціацію з ЄС.

"Це дуже важливо в рамках макрофінансової допомоги", - зазначив глава Ради Європи.