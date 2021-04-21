Київ перекриють на вихідних через Євро Марафон: список вулиць

Через проведення марафону в неділю, 25 квітня, перекриють центральну частину Києва. Рух буде перекрито з 08:00 до 15:30.

Євро Марафон - це міжнародні змагання, внесені до Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих заходів України. В умовах протиепідемічних обмежень дозволяється проводити без глядачів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що з 10 квітня по 30 червня на ділянці Кільцевої дороги в Києві буде обмежено рух. На трасі йде капітальний ремонт, на першому етапі оновлять ділянку від Одеської площі до вул. Луценка (у напрямку Жулян). Загалом буде відремонтовано ділянку від Одеської площі до вул. Ватутіна.

До цього повідомлялося, що в 2021 році почнуть будувати обхідну дорогу в Києві. Її протяжність складе 150 кілометрів, вона має з'єднати основні міжнародні траси, які зараз йдуть через місто. Загальна вартість проекту складе 85 млрд гривень.