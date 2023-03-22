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Центр глобального взаимодействия борется с дезинформацией, направленной против Украины, - Блинкен

Фото: госсекретарь США Энтони Блинкен (Chris J Ratcliffe/Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Центр глобального взаимодействия эффективно противодействует пропаганде РФ, направленной против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление госсекретаря США Энтони Блинкена.

По его словам, несколько десятков стран сотрудничают с Центром глобального взаимодействия. Это подразделение Госдепартамента США по борьбе с дезинформацией.

"Это сейчас ведущая платформа международного обмена информацией", - сказал он.

Блинкен объяснил, что этот центр активно опровергает дезинформацию, публикуемую российскими сайтами о войне в Украине, а также обнародует данные о разведывательных технологиях Китая.

Госсекретарь считает этот центр очень удобным средством противодействия пропаганде в мире. Центр глобального взаимодействия был основан при 44-м президенте США Бараке Обаме, и первоначально создавался как структура противодействия пропаганде террористических группировок, однако затем распространил свою сферу влияния и на государства.

Напомним, что российская пропаганда пытается склонить европейских приверженцев пацифизма на свою сторону и использовать их для распространения своих нарративов.

Россия и Китай четко согласовали свои действия по пропаганде и дезинформации по поводу войны в Украине.

После того, как Илон Маск приобрел Twitter, в соцсети российская пропаганда начала распространяться почти без каких-либо ограничений из-за нехватки работников, занимающихся модерацией контента.

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