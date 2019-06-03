Цінова кон’юнктура для українських експортерів покращилася

У квітні 2019 року світова цінова кон’юнктура для українських експортерів покращилась завдяки зростанню цін на зернові та залізну руду, що компенсувало зниження цін на сталь. Про це йдеться в "Макроекономічному та монетарному огляді" Національного банку (травень 2019 року).

Як зазначається в огляді, ключовою подією травня 2019 року стала ескалація торговельного конфлікту між США та Китаєм. Це суттєво вплинуло на світові фінансові та товарні ринки, хоча кон‘юнктуру останніх значною мірою визначали фактори пропозиції.

За даними НБУ, світові ціни на сталь у травні знижувалися через млявий попит на більшості регіональних ринків. В основі цього лежали побоювання рецесії в окремих країнах Європи, висока напруженість через торгове протистояння між США та Китаєм, початок Рамадану в країнах Близького Сходу. Не стримувало падіння цін на сталь подальше стрімке зростання цін на сировину, зокрема на залізну руду через її дефіцит на ринку.

Однак ціни на зернові після падіння в попередній період відновили стрімке зростання на тлі складних погодних умов у низці країн. Так, ціни на пшеницю та кукурудзу зросли після наймасштабнішої за останні 50 років повені в окремих штатах на Середньому Заході США. Додатковими факторами зростання цін на пшеницю стали високий попит з боку Алжиру та Тунісу, а також рішення Австралії імпортувати цю культуру, вперше за останні 12 років. Активізація закупівель кукурудзи китайськими компаніями напередодні введення нових тарифних мит підтримало зростання цін на кукурудзу, йдеться в огляді НБУ.

Нагадаємо, за даними Держстату, індикатор ділової впевненості в промисловості у I кварталі 2019 року підвищився порівняно з IV кварталом 2018 року на 0,7 в.п. і становить мінус 3,7%. Індикатор ділового клімату в промисловості не змінився порівняно з IV кварталом 2018 року і становить плюс 0,9%.

У квітні Національний банк дав прогноз світових цін на основні позиції українського експорту. За даними прогнозу, уповільнення зовнішнього попиту та світової торгівлі призведе до стримування зростання цін на український експорт. У результаті світова цінова кон'юнктура для українських експортерів, виражена Індексом світових цін на товари українського експорту (ЕСРІ), залишатиметься на прогнозному горизонті близькою до поточної.