У березні 2019 року світова цінова кон’юнктура для українських експортерів погіршилася. Про це йдеться в "Макроекономічному та монетарному огляді" Національного банку (березень 2019 року).

Як зазначили в НБУ, погіршення відбулося через зниження цін на зернові та корекцію цін на залізну руду після стрімкого зростання в попередні місяці.

У березні світові ціни на сталь коливалися у відносно вузькому діапазоні. Окремі країни продовжували нарощувати обсяги виробництва сталі, зокрема США та Китай (останній наростив виробництво за січень-лютий на 9,2% р/р), інші - суттєво скоротили, зокрема Туреччина (на 16,1% р/р) та Іран. У свою чергу, ціни на залізну руду утрималися від подальшого зростання й коливалися близько 86 доларів/тонна, зазначається в огляді.

Ціни на зернові залишалися на низькому рівні. Так, ціни на пшеницю стримувалися за рахунок: очікувань гарного врожаю пшениці в Бразилії; скорочення імпорту Індонезією; нарощення експорту м’якої пшениці країнами ЄС; очікувань щодо значного врожаю пшениці в Австралії.

Попри значний попит ціни на кукурудзу залишалися низькими через високі запаси кукурудзи, зокрема в Україні та поліпшення оцінок поточного світового врожаю, йдеться в огляді НБУ.

Нагадаємо, за даними Держстату, індикатор ділової впевненості в промисловості у I кварталі 2019 року підвищився порівняно з IV кварталом 2018 року на 0,7 в.п. і становить мінус 3,7%. Індикатор ділового клімату в промисловості не змінився порівняно з IV кварталом 2018 року і становить плюс 0,9%.

Національний банк дав прогноз світових цін на основні позиції українського експорту. Згідно з прогнозом НБУ, ціни на сталь на світових ринках будуть залишатися близькими до поточних рівнів. Ціни на залізну руду будуть знижуватися в основному за рахунок постійного зростання пропозиції. У той же час, світові ціни на зернові будуть поступово підвищуватися на прогнозному горизонті в умовах прискорення зростання світового споживання.