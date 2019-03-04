Кон’юнктура для українських експортерів поліпшилася на початку року, - НБУ

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Світова цінова кон’юнктура поліпшилася завдяки зростанню цін на сталь та залізну руду

У лютому 2019 року на світових товарних і фінансових ринках продовжували переважати позитивні новини про перебіг торговельних переговорів між США та Китаєм. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Макроекономічний та монетарний огляд" Національного банку.

Як зазначається в огляді, у результаті світова цінова кон’юнктура для українських експортерів поліпшилася, а світові фондові індекси зросли.

Зокрема, з початку лютого ціни на сталь на всіх регіональних ринках зростали. Вагомими факторами були запровадження з 2 лютого Єврокомісією остаточних обмежень на імпорт металопродукції; скорочення обсягів виробництва сталі Індією, яка є другим світовим виробником; активізація економіки Китаю після закінчення новорічних свят та збільшення попиту на сталь у рамках підготовки до зимової олімпіади 2022 року. Додатковим фактором підтримки цін на сталь було зростання цін на залізну руду.

Як зазначається в огляді, у лютому ціни на кукурудзу залишалися на майже незмінному рівні завдяки відносній рівновазі між попитом та пропозицією на ринку. Натомість ціни на пшеницю після досягнення чергового піку на початку лютого через тимчасове погіршення погодних умов у США надалі різко знизилися. Активізація попиту з боку Єгипту, Ефіопії, Сирії та Алжиру стримувала ціни на пшеницю від ще більшого падіння.

Нагадаємо, у 2018 році дефіцит поточного рахунку України збільшився до 4,7 млрд доларів через розширення дефіциту торгівлі товарами.

За даними Держстату, індикатор ділової впевненості в промисловості у I кварталі 2019 року підвищився порівняно з IV кварталом 2018 року на 0,7 в.п. і становить мінус 3,7%. Індикатор ділового клімату у промисловості не змінився в порівнянні з IV кварталом 2018 року і склав плюс 0,9%.