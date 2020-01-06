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Ціна нафти наблизилася до 70 доларів за барель

Новини » Енергетика     06.01.2020 - 10:58
Ціна нафти наблизилася до 70 доларів за барель
Ілюстративне фото (wikipedia.org)

Станом на 8:26 вартість ф'ючерсів на нафту марки Brent піднялася майже на 2%

Ф'ючерси на нафту марки Brent у понеділок, 6 січня, зранку зросли в ціні до 69,95 долара за барель. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дані Bloomberg.

Видання вказує, що станом на 8:26 вартість ф'ючерсів на нафту марки Brent піднялася на 1,97%.

Зазначається, що ціна лютневих ф'ючерсів на нафту марки WTI зросла до 64,15 долара за барель, додавши 1,74%.

Нагадаємо, міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов підкреслював, що ціни на нафту виросли на 2-4% через ліквідацію Сполученими Штатами Америки іранського генерала Касема Сулеймані. Він зазначав, що азіатські ринки цінних паперів відреагували падінням.

Як писало РБК-Україна раніше, вночі 3 січня три ракетні удари були завдані по військовій базі поруч з міжнародним аеропортом Багдада. У ході обстрілу загинули восьмеро людей, серед них командир іранського спецназу "Кудс" Касим Сулеймані.

Пізніше США заявили про свою причетність до ракетних ударів по околицях аеропорту в Багдаді і загибелі командира іранського спецназу "Кудс" генерала Касіма Сулеймані.

Так, глава МЗС Ірану Джавад Зариф назвав "актом міжнародного тероризму" операцію Збройних сил США в Багдаді, в ході якої був убитий генерал-майор Касем Сулеймані.

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