Ціна нафти Brent перевищила 95 доларів вперше з жовтня 2014

Ціна нафти північноморської марки Brent сьогодні, 11 лютого 2022 року, перевищила 95 доларів за барель. Це сталося вперше з 1 жовтня 2014 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані торгів на лондонській біржі ICE.

Зокрема, о 20:39 за київським часом вартість ф'ючерсу на нафту марки Brent з поставкою в квітні 2022 року зросла на 4% - до 95,06 долара за барель.

На даний момент ціна на нафту трохи відкотилася і знаходиться в районі 94,4 долара за барель. Зазначимо, востаннє вартість Brent перевищувала позначку 95 доларів у жовтні 2014 року.