ru ua
Пт, 11 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Ціна нафти Brent перевищила 95 доларів вперше з жовтня 2014

Новость на русском →
Лондон, П'ятниця 11 лютого 2022 21:10
Ціна нафти Brent перевищила 95 доларів вперше з жовтня 2014 Фото: нафта Brent почала різке зростання (David McNew/Getty Images)
Автор: Артем Горовенко

Ціна нафти північноморської марки Brent сьогодні, 11 лютого 2022 року, перевищила 95 доларів за барель. Це сталося вперше з 1 жовтня 2014 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані торгів на лондонській біржі ICE.

Зокрема, о 20:39 за київським часом вартість ф'ючерсу на нафту марки Brent з поставкою в квітні 2022 року зросла на 4% - до 95,06 долара за барель.

На даний момент ціна на нафту трохи відкотилася і знаходиться в районі 94,4 долара за барель. Зазначимо, востаннє вартість Brent перевищувала позначку 95 доларів у жовтні 2014 року.

Нагадавши, на початку тижня ціни на нафту знижувалися на тлі повідомлень про те, що США та Іран домоглися прогресу у відновленні угоди, яка обмежує розробку ядерної зброї. Зокрема, якщо Вашингтон скасує санкції, це може збільшити поставки нафти на ринок.

До цього ціна нафти Brent перевищила 93 долари вперше з осені 2014 року.

Читайте РБК-Україна в Google News
Нафта
NEWS
РНБО ввела санкції проти телеканалу "НАШ"
РНБО ввела санкції проти телеканалу "НАШ"
DAILY
Податки на зарплату. Чи готова влада знизити ставки і у чому ризики реформи
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора Податки на зарплату. Чи готова влада знизити ставки і у чому ризики реформи