Ціна нафти Brent перевищила 93 долари вперше з осені 2014

Сьогодні, 4 лютого 2022 року, ціна нафти північноморської марки Brent перевищила 93 долари за барель. Це сталося вперше з жовтня 2014 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані торгів на лондонській біржі ICE .

Зокрема, станом на 14:05 за Києвом вартість ф'ючерсу на Brent з поставкою в квітні досягала 93,05 долара за барель. Це максимальний рівень з жовтня 2014 року.

На даний момент зростання сповільнилося і Brent торгується близько 92,9 доларів за барель. Вартість ф'ючерсу на нафту марки WTI з поставкою в березні 2022 року піднімалася сьогодні до 92,2 долара за барель.

Зазначимо, зростанню цін сприяє геополітична напруженість у Східній Європі та на Близькому Сході. В результаті цього з початку року ф'ючерси на Brent і WTI виросли приблизно на 18% і 21%.