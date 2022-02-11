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Цена нефти Brent превысила 95 долларов впервые с октября 2014

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Лондон, Пятница 11 февраля 2022 21:10
Цена нефти Brent превысила 95 долларов впервые с октября 2014 Фото: нефть Brent начала резкий рост (David McNew/Getty Images)
Автор: Артем Горовенко

Цена нефти североморской марки Brent сегодня, 11 февраля 2022 года, превысила 95 долларов за баррель. Это произошло впервые с 1 октября 2014 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные торгов на лондонской бирже ICE.

В частности, в 20:39 по киевскому времени стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в апреле 2022 года выросла на 4% - до 95,06 доллара за баррель.

На данный момент цена на нефть немного откатилась и находится в районе 94,4 доллара за баррель. Отметим, в последний раз стоимость Brent превышала отметку 95 долларов в октябре 2014 года.

Напомним, в начале недели цены на нефть снижались на фоне сообщений о том, что США и Иран добились прогресса в восстановлении сделки, которая ограничивает разработку ядерного оружия. В частности, если Вашингтон отменит санкции, это может увеличить поставки нефти на рынок.

До этого цена нефти Brent превысила 93 доллара впервые с осени 2014 года.

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