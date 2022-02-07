Нафта дешевшає після досягнення семирічного максимуму: що стало причиною

Ціни на нафту знижуються в понеділок, 7 лютого, на тлі повідомлень про те, що Вашингтон і Тегеран домоглися прогресу у відродженні угоди, що обмежує розробку ядерної зброї. Якщо Сполучені Штати скасують санкції щодо Ірану, це може збільшити поставки нафти на ринок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Reuters .

Нафта марки Brent подешевшала на 0,6% до 92,70 доларів за барель до 10:00 за київським часом. У п'ятницю ціни досягли максимуму з жовтня 2014 року на рівні 93,70 долара. Американська нафта марки WTI подешевшала на 63 цента до 1,1% до 91,3 доларів.

У п'ятницю Сполучені Штати відновили звільнення від санкцій, що дозволяє міжнародне ядерне співробітництво з Іраном в проектах, спрямованих на те, щоб ускладнити використання іранських ядерних об'єктів для розробки зброї.

Високопоставлений чиновник Держдепартаменту в п'ятницю заявив, що відмова необхідна для проведення технічних дискусій про відновлення угоди, але не є сигналом того, що Сполучені Штати знаходяться на межі досягнення угоди про її відновлення.

Виступаючи на умовах анонімності, європейський чиновник сказав, що високопоставлені представники на переговорах у Відні, які носять непрямий характер, оскільки Іран досі відмовляється зустрітися з американськими дипломатами, швидше за все, зустрінуться у вівторок в австрійській столиці.

"Президент Байден як і раніше хоче, щоб ми вели переговори у Відні", - заявив посол США в Ірані, зазначивши, що угоду 2015 року можна оживити.